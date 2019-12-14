التعليم تحدد مهام المرشد الطلابي لتهيئة الطلاب للاختبارات

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة التعليم على دور المرشد الطلابي في تهيئة الطلاب وأسرهم للاختبارات، التي تنطلق الأحد المقبل لتحقيق نواتج تعلم أفضل في المدارس.

وتفصيلًا: حددت وزارة التعليم في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتويتر؛ 12 مهمة للمرشد الطلابي في تهيئة الطلاب للاختبارات؛ ومن أبرزها تحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم، وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلاب لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وكذلك جلسات إرشاد فردي حسب احتياج حالة الطلاب، وتوعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب.

وأكدت الوزارة على مرشديها الطلابيين، على متابعة مستوى تقويم الطلاب من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلاب قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، وتمكين الطلاب من الأدوات التي تساعدهم على دخول الاختبارات بثقة تبعد عنهم التوتر والقلق أثناء الاختبارات.

ودعت المرشدين الطلابيين إلى تفعيل إستراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والمرور على لجان الاختبارات وتلمس احتياجات الطلاب النفسية وبعث الاستقرار والاطمئنان النفسي لهم.