بورنموث يزيد أوجاع تشيلسي في ستامفورد بريدج

صحيفة الخليج الالكترونية

صعق بورنموث مضيفه تشيلسي، بالتغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة رقم 17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف بورنموث الوحيد دان جوسلينج في الدقيقة 84، وبتلك النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 29 في المركز الرابع.