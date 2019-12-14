برشلونة يتعثر ويمنح الريال فرصة الصدارة قبل الكلاسيكو

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صحيفة الخليج الالكترونية
سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) خلال مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.
وسجل أهداف برشلونة أنطوان جريزمان في الدقيقة 38، ولويس سواريز في الدقيقة 49، بينما سجل هدفي
ريال سوسيداد ميكيل أوريازابال من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وألكساندر إيزاك في الدقيقة 62.
وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.
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