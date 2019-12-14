الهلال يهزم الترجي ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

صحيفة الخليج الالكترونية

استهل فريق الهلال السعودي لكرة القدم مشاركاته في بطولات كأس العالم للأندية بفوز ثمين 1 / صفر على الترجي التونسي اليوم السبت في الدور الثاني من النسخة الحالية للبطولة والتي تستضيفها قطر.

وتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي للبطولة والذي يلتقي فيه فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على استاد “خليفة الدولي” في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل.

وفي المقابل ، يلتقي الترجي في نفس اليوم مع الخاسر من مباراة اليوم بين السد القطري ومونتيري المكسيكي وذلك في مباراة تحديد المركز الخامس.