ثنائية صلاح تمنح ليفربول الفوز على واتفورد

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق ليفربول فوزه السادس عشر، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه واتفورد (2-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الـ17.
وأحرز النجم المصري، محمد صلاح، هدفي المباراة، في الدقيقتين 38 و90.
ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة، مبتعدا بصدارة جدول الترتيب، بينما بقي واتفورد في المركز الأخير، برصيد 9 نقاط فقط.
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