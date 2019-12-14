عاجل.. الحكم على عمر البشير بالسجن 10 سنوات

دبي - بواسطة محمد فارس © Thomson Reuters

حكم القضاء السوداني على الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد المالي.

واستمعت المحكمة في جلسة في وقت سابق لشهادة المراجع العام للسودان، وذلك بعدما أصدرت المحكمة أمرا بالقبض عليه بعد رفضه الشهادة في الجلسة السابقة.

ويرى مراقبون أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد محاكمات في حق عدد من رموز النظام السابق بعد أن تقدمت عدة جهات ببلاغات بحق من قاموا بانقلاب البشير على السلطة عام 1989، كذلك قدمت بلاغات في واقعة إعدام 28 ضابطا من الجيش عام 1990 بتهمة الانقلاب على البشير.