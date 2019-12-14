حكم القضاء السوداني على الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد المالي.
واستمعت المحكمة في جلسة في وقت سابق لشهادة المراجع العام للسودان، وذلك بعدما أصدرت المحكمة أمرا بالقبض عليه بعد رفضه الشهادة في الجلسة السابقة.
ويرى مراقبون أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد محاكمات في حق عدد من رموز النظام السابق بعد أن تقدمت عدة جهات ببلاغات بحق من قاموا بانقلاب البشير على السلطة عام 1989، كذلك قدمت بلاغات في واقعة إعدام 28 ضابطا من الجيش عام 1990 بتهمة الانقلاب على البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكم على عمر البشير بالسجن 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.