شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوات الجيش اللبنانى وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل قوات الجيش اللبنانى إلى وسط العاصمة بيروت ، بعد أن انتشرت دراجات بخارية من عناصر موالية لقوات حزب الله حركة أمل كما استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين .

وكان محتجون قد قطعوا طرقات عدة في بيروت وجنوبها وفي البقاع شرقي لبنان وشمالي البلاد وفي جبل لبنان احتجاجا على استخدام الجيش للقوة المفرطة بحق المتظاهرين في منطقة الجية جنوبي العاصمة.

وتعرض عشرات المتظاهرين للعنف ، مساء الجمعة، إثر تدافع حصل أثناء اعتصام نفذ أمام معمل الجية الحراري جنوبي بيروت احتجاجا على التلوث، الذي يتسبب به المعمل، والتقنين المستمر والحاد للتيار الكهربائي في المنطقة، فيما أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والأحزاب السياسية القائمة، هو الحل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمة الراهنة الخانقة على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن تأليف حكومة على نسق الحكومات السابقة التي تشكلت في السنوات الماضية، لن يحقق النجاح وإنما سيؤدي إلى انهيار حتمي.

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وقال جعجع – في مؤتمر صحفي ظهر اليوم ، عقب اللقاء الذي عقده مع الدكتور غطاس خوري مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري – إن الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان قابلة للحل والعلاج، غير أن الأمر يتطلب أن تُبدي المجموعات السياسية التي كانت مسيطرة على القرار في السلطة، قدرا من المرونة وترفع يدها قليلا حتى يمكن لأحد أن يأتي ويوقف التدهور ويمنع الانهيار.

وشدد على أن لبنان في مسيس الحاجة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد، بما يؤدي إلى عودة الحركة إلى الاقتصاد والأعمال والصناعة وإيقاف نزيف الاحتياطي النقدي، وهو ما يستوجب تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين لديهم الإلمام والمعرفة والخبرة.