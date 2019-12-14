شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بسرعة استرداد 67 مليار ‏ريال لخزانة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، اليوم السبت، ‏الديوان العام للمحاسبة بضرورة استرجاع نحو 66.9 مليار ريال، أعلن الديوان في تقريره السنوي الأخير أنه ما يزال يطالب بها الجهات المختلفة.

Advertisements

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن تراكم هذه المبالغ جاء نتيجة تراخ في تطبيق ‏الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات ‏تحصيلها.‏

وتابعت اللجنة أن هذا المبلغ كبير و‏يستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده ‏وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه ‏وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات ‏الوطنية والممتلكات العامة، وفقا لـ”الرياض”.‏

يذكر أن رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، أوضح أن ‏جملة المبالغ التي تم توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية 1439 / 1440؛ أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة بنسبة 127% عما تم تحقيقـه ‏في السنة المالية السابقة‎، موضحًا أن جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ‏ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات تبلغ أكثر من 66 مليار ‏ريـــال، بنسبة زيادة 78% عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية ‏السابقة.