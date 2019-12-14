شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تهدد حياة قائدي المركبات على «طريق الحرمين» بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق تهور قائد شاحنة على طريق الحرمين بمحافظة جدة، معرضاً حياة الآخرين للخطر. ووثق المقطع قائد الشاحنة يسير على الطريق مخالفاً قواعد المرور التي حددت مسارات مخصصة للشاحنات. يذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت مسارات خاصة لسير الشاحنات، وذلك لتفادي الحوادث على الطرق السريعة.

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