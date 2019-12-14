محمد بن زايد يعلن اطلاق أكبر استراتيجية وطنية للعام الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلن الشيخ محمد بن زايد عن إطلاق أكبر استراتيجية وطنية إماراتية للعام الجديد، ليكون عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" منعطفاً نوعياً في مسيرة الإمارات.



وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: "أطلقت وأخي محمد بن راشد أكبر استراتيجية وطنية للعام الجديد، ليكون عام 2020 عام الاستعداد للخمسين. عام سيشكل بإذن الله منعطفاً نوعياً في مسيرتنا المباركة. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالمياً خلال خمسين عاما قادمة".

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وأشار بن زايد إلى أن عام الاستعداد للخمسين يقتضي تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها، وقال: "عام الاستعداد للخمسين، يقتضي تضافر كل الجهود المجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها، وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا إلى مستقبل أفضل لإماراتنا. نستمد قوتنا من عمقنا التاريخي ومن نهج آبائنا المؤسسين، ومن قوة وعزيمة أبناء الوطن".

وشدد بن زايد على ضرورة تهيئة قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، وأضاف: "في الخمسين عاما المقبلة.. نهيئ كل قطاعات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، ونبني اقتصادا معرفيا حقيقيا أساسه الابتكار والإبداع والعلوم الحديثة، ونضع بصمتنا في مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشيد الأسس القوية لاستدامة التنمية للأجيال القادمة".