ديباجي: على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال الكاتب والمحلل السياسي الخليجي، فهد ديباجي، إن جرائم الأتراك ضد البشرية لا تُعد ولا تُحصى.

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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019: جرائم تركيا توزعت على كل الشعوب من أكراد وعرب وآشوريين و آرمن.

وتابع: أردوغان أعاد هذه الجرائم للواجهة بأفعاله وأعماله ضد شعبه وفي سوريا و ليبيا.

وختم ديباجي تغريده بالقول: يجب على العالم إيقاف جنون أردوغان قبل أن يتفاقم أكثر