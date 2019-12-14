مليونا مشاهدة لبوابة حكومة الإمارات خلال نوفمبر بزيادة 67%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد مشاهدات صفحات الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة دولة الإمارات إلى أكثر من مليوني مشاهدة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل مليون ومئتي زيارة شهدتها البوابة في نوفمبر 2018، أي بنسبة زيادة بلغت 67%، حيث زار البوابة أكثر من مليون زائر، منهم 800 ألف زائر جديد، ويعكس هذا الإقبال الكبير على الموقع العمل الكبير الذي بذله فريق البوابة في تطوير وإثراء المحتوى، وإجراء التحديثات المستمرة عليه على مدار الساعة.

ويأتي هذا الإقبال بعد شهور قليلة من إطلاق حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد للموقع الرسمي، ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، نحرص على توفير كل المعلومات الحكومية من خلال موقع (u.ae) الذي يمثل الحضور الإلكتروني لحكومة دولة الإمارات على الإنترنت، ويعد منصة شاملة لكل ما يحتاج إليه الأفراد والشركات من معلومات حول القوانين والسياسات والخدمات والمشاريع وغيرها. ويؤكد الإقبال الكبير على البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات فاعلية الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة في سبيل تطوير القنوات الذكية في الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور. كما تعكس هذه الأرقام النجاح الكبير لاعتماد النطاق الجديد للبوابة (U.ae)، والذي جاء تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا».