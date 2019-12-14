أول رداء أحمر لـ«سوبرمان» في مزاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام مزاد الاثنين على مقتنيات استخدمت في أفلام بارزة في هوليوود، بينها أول رداء أحمر قصير وضعه «سوبرمان»، وجليون شخصية بيلبو باجينز من أفلام «لورد أوف ذي رينجز»، وهما قطعتان تشير التقديرات إلى أنهما ستباعان بسعر يصل إلى 200 ألف دولار لكل منهما.

وسيُنظم المزاد على نحو 400 قطعة من عالم هوليوود في دار «جولينز أوكشنز» في لوس أنجلوس.

وقال الناطق باسم الدار جيسون ديبورد، إنه «من النادر جداً رؤية أمر لا يزال بالإمكان التعرف إليه» يصمد حتى يومنا هذا من أول أفلام «سوبرمان» سنة 1978.

وأضاف: «هذا فيلم محبوب للغاية، بطل العمل كريستوف ريف كان رائعاً. لم ينجح أي شخص في تجسيد هذه الشخصية كما فعل هو».

وأشار ديبورد إلى أن هذا الرداء الأحمر الذي يُطرح للبيع في المزاد «لا يمكن أن يباع ببضعة آلاف من الدولارات، وقد يصل سعره إلى نصف مليون دولار».

وسيباع الغليون الذي استخدمه أيان هولم في فيلم «ذي فيلوشيب أوف ذي رينج» من سلسلة «سيد الخواتم»، وهو القطعة الوحيدة المعروفة من الفيلم الموجودة وفق دار المزادات.

وتباع هاتان القطعتان مع «أهم مجموعة» من تذكارات سلسلة «ستار تريك» تطرح في المزاد، بحسب المنظمين، بما يشمل سترة ارتدتها شخصية كابتن كيرك التي أداها وليام شاتنز في «ستار تريك 2: ذي راث أوف خان» وتقدر قيمتها بسعر يراوح بين 80 ألف دولار و100 ألف.

ومن بين القطع المطروحة للبيع في هذا المزاد أيضاً مقتنيات من كلاسيكيات سينمائية أخرى، بينها «ذي مالتيز فالكون» و«جون ويذ ذي ويند»، وصولاً إلى أعمال ضاربة من التسعينات، منها «جوراسيك بارك» و«فورست جامب».