«الجزيرة» تدشن أول رحلات مباشرة بين العين والكويت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت رحلة طيران الجزيرة رقم J9 139 إلى مطار العين الدولي (ANN) في يوم الجمعة 13 ديسمبر في تمام الساعة 1:45 بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أولى الرحلات المباشرة التي يتم تسييرها بين العين والكويت، وذلك بدعم من مطارات أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وحضر سفير دولة الإمارات لدى الكويت صقر الريسي إقلاع الرحلة من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي.

وعند وصول الطائرة إلى مطار العين الدولي، كان في استقبال الرحلة الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ صباح ناصر الصباح القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في أبوظبي، وأحمد الشامسي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مطارات أبوظبي، وراشد الشامسي مدير عام مطار العين الدولي، وعلي الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «إطلاق هذا الخط الجديد إلى العين يُعد إنجازاً جديداً في مسيرة طيران الجزيرة التي تشهد توسعاً مستمراً والتي تواصل تقديم خدمة موثوقة لعملائها في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا. نحن سعداء جداً أن نوفر للمسافرين من الكويت وعبر شبكة الوجهات التي نخدمها رحلات منتظمة إلى منطقة العين المميزة وأن نمكّنهم من استكشاف معالمها الفريدة».

ومن جانبه، قال مارتين د جروف، رئيس الشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يسرّنا اختيار طيران الجزيرة تسيير خط رحلات جديد من مطار الكويت الدولي إلى مطار العين الدولي في إطار خططها التوسعية سريعة النمو عبر المنطقة، حيث سيتيح المسار الجديد المزيد من الخيارات أمام الراغبين بالسفر بين مدينتي الكويت والعين التي تعدّ مركزاً سياحياً سريع التطور».

وقال علي الشيبه المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يعد هذا الخط الجديد نقطة تحوّل إيجابية ومهمة في قطاع السياحة بين الكويت وأبوظبي، والذي تحقق بفضل الجهود التي بذلتها طيران الجزيرة. إن قرب المسافة والعلاقات الثقافية المتينة التي تجمع بين البلدين تجعلها واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في أبوظبي. كما نود أن نتوجه بالشكر لشركة طيران الجزيرة الكويتية على عملهم الدؤوب وتعاونهم خلال الأشهر الماضية لإنجاح هذا المشروع الرائد، وسنستكمل العمل سوياً في المستقبل لتحفيز المسافرين الكويتيين على اكتشاف جوهرة الإمارات العربية المتحدة وهي العين، عن طريق الرحلات المباشرة الجديدة.