مباحثات بين الإمارات وباكستان







اسماء السيد - دبي: عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اجتماعا مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا. وقال بيان إماراتي رسمي أنه تم بحث "علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية والإمكانات والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة". وأكد البيان أنهما تبادلا "وجهات النظر حول تطورات الأوضاع والقضايا الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". وتقيم الامارات علاقات وطيدة مع باكستان.

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