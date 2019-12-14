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السودان.. السجن لعمر البشير بتهم الفساد المالي

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يتزامن الحكم مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يتزامن الحكم مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني. قضت محكمة سودانية، السبت، بالسجن على الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم الفساد المالي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها،  صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.

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وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

ويتزامن النطق بالحكم على البشير مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي كان يتزعمه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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