السودان.. السجن لعمر البشير بتهم الفساد المالي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يتزامن الحكم مع تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني. قضت محكمة سودانية، السبت، بالسجن على الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم الفساد المالي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة. وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم. شاهد أيضاً من رويترز السودان يتحرك لحل الحزب الحاكم السابق ويلغي قانون النظام العام انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خليفة حفتر يدعو قواته للتقدم باتجاه قلب طرابلس حث خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في كلمة نقلها تلفزيون العربية قواته على التقدم باتجاه قلب طرابلس فيما اسماها "المعركة الحاسمة" لانتزاع السيطرة على العاصمة. Reuters

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