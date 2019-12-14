هذا الموضوع توقعات بتوقف الفيس بوك عن محاولاتها لدمج الفيس بوك والواتس اب والإنستقرام ظهر على التقنية بلا حدود.
تسعى شركة الفيس بوك منذ فترة لدمج كلاً من تطبيقات التواصل الإجتماعي الفيس بوك والواتس اب والإنستقرام، إلا أن الشركة تواجه بعض العقبات من لجنة FTC قد تدفعها للتوقف عن محاولات دمج التطبيقات.
جاءت أول التسريبات حول خطط شركة الفيس بوك لتطوير خوارزمية خدمات الشركة لدعم تكامل تطبيقات التواصل الإجتماعي في شهر يناير من هذا العام، ومن ثم أكدت الشركة على خططها خلال مؤتمر F8.
إلا أن أحدث التفاصيل التي نشرت حول تطور خطط الفيس بوك على أرض الواقع، تشير إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة قد تمنع تنفيذ عملية الدمج بين تطبيقات الواتس اب، الماسنجر وأيضاً الإنستقرام.
ولقد أكد التقرير الذي نشر مؤخراً على أن قرار لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة جاء ضد عملية دمج هذه الخدمات، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنتقادات والمشاكل التي مرت بها شركة الفيس بوك خلال الفترة الماضية نتيجة تسريب بيانات المسخدمين، كانت السبب الرئيسي لرفض عملية الدمج نظراً لوجود مخاوف جديدة من إنتهاك خصوصية المستخدمين.
يذكر أن شركة الفيس بوك تسيطر على نسبة 66% من سوق خدمات التواصل الإجتماعي في العالم، وهو ما قد يدفع الشركة للسعي بقوة لإنهاء عملية الدمج خلال الفترة القادمة.
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هذا الموضوع توقعات بتوقف الفيس بوك عن محاولاتها لدمج الفيس بوك والواتس اب والإنستقرام ظهر على التقنية بلا حدود.
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