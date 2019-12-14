دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع رقاقة Kirin 1020 القادمة من هواوي تدعم آداء أفضل بنسبة 50% ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت توقعات جديدة اليوم إلى أن إصدار هواوي القادم من رقاقات المعالج Kirin 1020 سيدعم آداء أفضل بنسبة 50% من معالج Kirin 990.

قدمت شركة هواوي مؤخراً رقاقة معالج Kirin 990 المميزة، التي جاءت بأعلى كفاءة في الآداء، مع دعم لشبكات 5G وأيضاً 4G، واليوم تأتي أول التفاصيل حول الإصدار القادم من رقاقات هواوي المميزة Kirin 1020.

ولقد أكدت أحدث التوقعات التي نشرت في الصين اليوم على أن رقاقة معالج Kirin 1020 الجديدة ستدعم آداء أفضل بنسبة 50% من رقاقة هواوي الحالية Kirin 990.

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كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Kirin 1020 ستأتي بعملية تصنيع TSMC بدقة تصنيع 5 نانومتر، كما تدعم إستهلاك أفضل للطاقة، مع إستقرار الآداء بكفاءة أفضل.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن رقاقة Kirin 1020 ستنطلق رسمياً في الربع الثالث من عام 2020، على أن تدعم الرقاقة سلسلة هواتف Mate 40 التي تنطلق في الربع الأخير من 2020.

المصدر

هذا الموضوع رقاقة Kirin 1020 القادمة من هواوي تدعم آداء أفضل بنسبة 50% ظهر على التقنية بلا حدود.