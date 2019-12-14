شكرا لقرائتكم خبر عن "سيئون" باليمن تناقش القرار الأممى 2250 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت مؤسسة آفاق للتنمية باليمن بالتعاون مع منظمة شاهد للحقوق والحريات اليوم بمحافظة سيئون حلقة نقاش حول القرار الأممى " 2250 " تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وفق وكالة الأنباء اليمينة

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واستعرض بالبرنامج الذي شارك فيه ٢٠ شابا بمديرية سيئون رئيس منظمة "شاهد" عبدالله بن شهاب وعمر العيجم، مفهوم السلام والتعريف بالقرار الاممي 2250 و مناقشة اليات وانشطة وبرامج تخدم القرار واقامة ورشة عمل حول دور الشباب المتطوع في بناء السلم المجتمعي .

و في افتتاح البرنامج اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة افاق ايمن بن عبيدالله أن البرنامج الذي يهدف الى التعريف بالقرار الاممي وكيفية المشاركة في المساهمة في حملة المناصرة والدفع بالشباب إلى صنع القرار .