الدوحة.. تشاووش أوغلو يلتقي رئيس رواندا ونظيره القطري

الدوحة/ الخليج 365

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة.

جاء ذلك على هامش النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة" المستمر ليومين، حيث يواصل تشاووش أوغلو لقاءاته الدبلوماسية.

وخلال لقائه كاغامي، نقل تشاووش أوغلو إليه تحية رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان.

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وأعرب عن سعادته باستضافة كاغامي في بلاده خلال قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة المزمع عقدها العام المقبل.

كما التقى تشاووش أوغلو نظيره القطري، أيضا، على هامش المنتدى.

ومنتدى الدوحة، تم تأسيسه عام 2000، كمنصة حوار عالمية تجمع قادة الرأي وصناع السياسات حول العالم، لطرح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق.

ويجمع المنتدى صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.