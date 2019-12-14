رئيس البرلمان التركي يلتقي نائب نظيره العماني بأنطاليا

أنطاليا/عائشة يلدز/الخليج 365

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، نائب نظيره العماني عبدالله بن علي العمري، على هامش أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة بولاية أنطاليا التركية.

وذكر مراسل الخليج 365 أن رئيس البرلمان التركي عقد لقاء مغلقا مع العمري والوفد المرافق له.

وذكرت مصادر برلمانية تركية، أن شنطوب أشار خلال اللقاء إلى أن العلاقات ليست بالمستوى المأمول رغم عدم وجود أي مشاكل بين البلدين.

ووصف ارتفاع حجم التبادل التجاري في 2018 بنسبة 55% واقترابه من مستوى الـ 500 مليون دولار، بالأمر السار.

من جانبه أكد العمري، رغبة بلاده في نقل العلاقات مع تركيا إلى مستويات أعلى.

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وتنعقد أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية تحت عنوان "دور التعاون متعدد الأطراف بين البرلمانات الآسيوية" برعاية شنطوب.

وتستمر أعمال الجمعية البرلمانية لغاية 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بمشاركة رؤساء برلمانات ووفود من الدول الأعضاء ودول بصفة مراقب.

ويجري شنطوب لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود، على هامش الجمعية البرلمانية.

وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية أحد أهم المنتديات الدولية في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم 64 عضوا بينهم 42 عضوا أساسيا، و5 دول ومنظمات بصفة مراقب.

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