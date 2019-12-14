سوريا.. النظام يواصل مفاوضات الاندماج مع "ي ب ك" الإرهابي

أنقرة/ الخليج 365

تتواصل في سوريا اللقاءات بين نظام الأسد وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بشأن إدارة المناطق التي يحتلها الأخير وضم مسلحيه إلى قوات النظام.

وفي عام 2017، قال وزير خارجية النظام وليد المعلم، إنهم مستعدون للتفاوض مع التنظيم فيما يتعلق بـ"الحكم الذاتي"، وجرت لقاءات عدّة بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

ورفض التنظيم الإرهابي عرض الاندماج الذي قدمه النظام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد خسائره الكبيرة نتيجة عملية "نبع السلام"، بدعوى عدم منحه ضمانات لحماية كيانه.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن اللقاءات لا تزال متواصلة بين نظام الأسد و"ي ب ك/ بي كا كا"، وسط خلافات حول مسائل عسكرية.

ويطالب النظام بإدارة المناطق التي يحتلها التنظيم في إطار قانون الإدارة المحلية الذي أصدره في أكتوبر 2011، بحيث تجري انتخابات ويتبع المنتخبون لوزارة الإدارة المحلية.

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كما يطالب بدمج جميع مسلحي التنظيم إلى قواته، إلا أن الأخير يشترط الانضمام كفوج يشكله عناصره فقط.

من جهة أخرى، يسعى الطرفان إلى كسب تأييد العشائر العربية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، التقى علي مملوك، رئيس "جهاز الأمن الوطني" المعروف بأنه رأس مخابرات النظام، بممثلي العشائر الأسبوع الماضي.

ودعا "مملوك" إلى ضم قوات العشائر إلى جيش النظام مقابل الحصول على صلاحيات وامتيازات.

وبعد أيام قليلة، التقى مظلوم كوباني، أحد قياديي التنظيم الإرهابي، بزعماء العشائر في المنطقة المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.