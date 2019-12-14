العثماني يشدد على ضرورة حوار الحكومة المغربية مع النقابات

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، على ضرورة الحوار بين الحكومة والنقابات، معتبرًا أن "هناك حاجة إلى إعادة الثقة في المؤسسات (الوطنية) وهيئات الوساطة".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لـ"نقابة الاتحاد الوطني للشغل"، المنعقد بمدينة بوزنيقة، السبت والأحد، تحت شعار "العمل النقابي الملتزم نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية".

وأبرز العثماني، وهو الأمين العام لـ"حزب العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، أن إعادة الثقة يتطلب المصداقية، سواء تعلق الأمر بالمسؤولين الحكوميين أو المعارضة أو "نقابة الاتحاد الوطني للشغل".

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وقال إن حكومته مسؤولة إزاء المطالب المعقولة، مشددًا على "ضرورة استمرار الحوار بين الحكومة والنقابات".

وأكد العثماني، أن حكومة بلاده تحرص على الاستجابة للعدل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن يتم انتخاب رئيس جديد وقيادة جديدة خلال مؤتمر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وينظم الاتحاد الوطني للشغل، مؤتمره السابع، بحضور رئيس الحكومة العثماني، وعدد من المسؤولين من داخل وخارج البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.