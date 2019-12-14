قوات الإحتلال الفارسي تشن حملة اعتقالات عشوائية في الأحواز

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت مصادر تابعة للمكتب الإعلامي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر / كانون أول 2019، إن قوات الاحتلال الفارسي شنت مؤخرًا حملة اعتقالات عشوائية في الأحواز.
وأكدت المصادر، أن حملة الاعتقالات طالت شعراء وناشطين ثقافيين وسياسيين.
وفيما يلي نكشف أسماء المعتقلين:
١- الأسير الشاعر علي مطرودي بن مهدي (50 عامًا) من مدينة الفلاحية.
٢- الأسير الشاعر كريم العمراني (27 عامًا) من مدينة شيبان.
٣- الأسير محمد علي العسكري (٢٥ عامًا) من حي الزرقان قرانه.
٤- الأسير نادر البوصبيح من مدينة الكورة
٥- الأسير خالد ألبوغبيش (40 عامًا) وأب لأربعة أولاد من مدينة الفلاحية.
٦- الأسير محمد ألبوغبيش بن حيدر (28 عامًا) من مدينة معشور عمره.
٧- الأسير ماجد شاوردي (30 عامًا) من مدينة الفلاحية.
٨- الأسير فريد الزهيري (25 عامًا) من مدينة ملاثاني
٩- الأسير عاطف النيسي (28 عامًا) من مدينة عبادان اعتقل في ١٠ ديسمبر
١٠- الأسير جمال يونس الدورقي (29 عامًا) من مدينة الفلاحية
١١- الأسير توفيق الخنجري بن حسين (28 عامًا) من حي الزرقان اقرانه
١٢- الأسير جلال الزهيري (28 عامًا) من منطقة خيط الرواس شمال عاصمة الأحوازية.
١٣- الأسير حسين السويدي بن كاظم (30 عامًا) من حي الزرقان اقرانه.
١٤- الأسير ميثم خنافره بن طالب (36 عامًا) من مدينة الفلاحية.
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