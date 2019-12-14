قوات الإحتلال الفارسي تشن حملة اعتقالات عشوائية في الأحواز

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر تابعة للمكتب الإعلامي لحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر / كانون أول 2019، إن قوات الاحتلال الفارسي شنت مؤخرًا حملة اعتقالات عشوائية في الأحواز.

وأكدت المصادر، أن حملة الاعتقالات طالت شعراء وناشطين ثقافيين وسياسيين.

وفيما يلي نكشف أسماء المعتقلين:

١- الأسير الشاعر علي مطرودي بن مهدي (50 عامًا) من مدينة الفلاحية.

٢- الأسير الشاعر كريم العمراني (27 عامًا) من مدينة شيبان.

٣- الأسير محمد علي العسكري (٢٥ عامًا) من حي الزرقان قرانه.

٤- الأسير نادر البوصبيح من مدينة الكورة

٥- الأسير خالد ألبوغبيش (40 عامًا) وأب لأربعة أولاد من مدينة الفلاحية.

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٦- الأسير محمد ألبوغبيش بن حيدر (28 عامًا) من مدينة معشور عمره.

٧- الأسير ماجد شاوردي (30 عامًا) من مدينة الفلاحية.

٨- الأسير فريد الزهيري (25 عامًا) من مدينة ملاثاني

٩- الأسير عاطف النيسي (28 عامًا) من مدينة عبادان اعتقل في ١٠ ديسمبر

١٠- الأسير جمال يونس الدورقي (29 عامًا) من مدينة الفلاحية

١١- الأسير توفيق الخنجري بن حسين (28 عامًا) من حي الزرقان اقرانه

١٢- الأسير جلال الزهيري (28 عامًا) من منطقة خيط الرواس شمال عاصمة الأحوازية.

١٣- الأسير حسين السويدي بن كاظم (30 عامًا) من حي الزرقان اقرانه.

١٤- الأسير ميثم خنافره بن طالب (36 عامًا) من مدينة الفلاحية.