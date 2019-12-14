القبض على لص تخصَّص في اقتحام المنازل والسرقة منها

صحيفة الخليج الالكترونية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على مواطِن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطه في ارتكاب عددٍ من الجرائم؛ تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وضُبطت بحوزته صناديق مجوهرات فارغة وحواسيب محمولة وأجهزة جوّال وتحف منزلية، إضافةً إلى معدات وأقنعة، وجرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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