«هيئة المقاولين » تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين، اليوم السبت، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للعمل في العاصمة الرياض.

وأبانت الهيئة، أنه يمكن الاطلاع على المسميات الوظيفية والشروط المطلوبة والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : هنا