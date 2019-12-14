الأرصاد : حالة تقلبات ماطرة تؤثر على أجواء المملكة لـ48 ساعة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الاثنين الموافقين 15 و16/ 12/ 2019، تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.
وقالت “الأرصاد”: الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر، مثيرةً الأتربة والغبار مع تساقط لزخات البرد.
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