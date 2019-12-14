الأرصاد : حالة تقلبات ماطرة تؤثر على أجواء المملكة لـ48 ساعة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التوقعات الجوية لبعض مناطق المملكة من الأحد إلى الاثنين الموافقين 15 و16/ 12/ 2019، تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق.

وقالت “الأرصاد”: الحالة قد يصاحبها هطول أمطار رعدية ورياح نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/ س أو أكثر، مثيرةً الأتربة والغبار مع تساقط لزخات البرد.