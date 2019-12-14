سعاد عسيري توقع مجموعتها “الرقص على رصيف الأحلام ” بمعرض كتاب جدة

سلمى الشهراني

وقعت الكاتبة والإعلامية سعاد عسيري ، مساء أمس الجمعة 13 ديسمبر 2019 مجموعتها القصصية “الرقص على رصيف الأحلام” .. وذلك بمعرض جدة الدولي للكتاب – في نسخته الخامسة .

ويعتبر هذا أول إصدار للكاتبة سعاد ، حيث ضمنته نصوصًا تتحدث عن المرأة التي تمثل نصف المجتمع ، في قضايا إجتماعية وعاطفية ، بأسلوب سردي خيالي.

وتم ذالك وسط حضور جميل من الأدباء والمثقفين ،

ويذكر أن معرض جدةالدولي الخامس للكتاب ، يقام في الفترة من 11 – 21 ديسمبر 2019م 14 – 24 ربيع الثاني 1441 هـ …

وخلاله تحدد صعود أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض .