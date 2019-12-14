شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف 3 آلاف مواطن و6 آلاف فرصة عمل شاغرة بالمصانع بعد تطبيق «المقابل المالي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الصناعة المهندس بندر الخريف، أن ثلاثة آلاف مواطن التحقوا بالعمل بالمصانع، منذ تطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في قطاع المصانع قبل شهرين.

وقال الخريف، إنه منذ تطبيق القرار تم الترخيص لافتتاح 124 مصنعاً جديداً باستثمارات تجاوزت ملياري ريال، يُتوقع أن توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة، موضحا أن هذه الأرقام تعد مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، وتعزز دور القطاع في توليد الوظائف والاستثمار.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت منذ الأول من أكتوبر الماضي تطبيق قرار مجلس الوزراء، بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام.