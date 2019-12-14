شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تستحوذ على شركة ناشئة لتحسين «صور آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة أبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات عن استحواذها على شركة سبكترال إيدج البريطانية الناشئة للبرمجيات التي ابتكرت تقنية جديدة تساعد في تحسين جودة الصور بواسطة الهواتف المحمولة.

Advertisements

وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن المحامي بيتر دينوود الذي يعمل في أبل اختير رئيساً جديداً لشركة سبكترال إيدج في مدينة كمبريدج البريطانية، وذلك حسب مستندات الصفقة التي أعلنت أمس الخميس.

وكشفت الوثائق أن أبل أصبحت تسيطر الآن على سبكترال إيدج، بعد أن استحوذت في وقت سابق هذا العام على شركة البرمجيات الناشئة الأخرى “داتا تايغر” العاملة في التسويق الإلكتروني.

ولم يتسن حتى الآن التحقق من قيمة صفقة استحواذ أبل على سبكترال إيدج، وإن كان حجم تمويل الشركة الناشئة قد تجاوز 5 ملايين دولار في العام الماضي.