هذا الموضوع وان بلس تستعد لعقد حدث خاص خلال فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي يكشف عن حدث جديد يقام من الشركة من 7 إلى 10 من يناير المقبل خلال فعاليات CES للعام 2020 التي تقام في لاس فيجاس.
أرسلت شركة وان بلس الدعوات الرسمية الخاصة بالحدث الذي يقام في شهر يناير في لاس فيجاس، إلا أن الدعوات الرسمية لم توضح تفاصيل دقيقة حول هذا الحدث.
لم يكشف الإعلان التشويقي عن المؤتمر عن كثير من التفاصيل، حيث يظهر موعد المؤتمر فقط من 7 إلى 10 من يناير، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن ظهور اللون البرتقالي في الدعوات الرسمية قد يشير إلى تقنية جديدة من الشركة بالتعاون مع McLaren.
من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هذا الحدث يعقد من الشركة لإستعراض رؤية الشركة المستقبلية لتنقية 5G، لذا قد نشهد نماذج أولية لأجهزة قادمة من الشركة تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس.
أيضاً قد نشهد إعلان وان بلس عن إطلاق جهاز OnePlus TV في أسواق جديدة خلال فعاليات المؤتمر، لذا نترقب هذا الحدث خلال الشهر المقبل لنتعرف بشكل أوضح على خطط وان بلس القادمة.
المصدر
هذا الموضوع وان بلس تستعد لعقد حدث خاص خلال فعاليات CES 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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