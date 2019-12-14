شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانى يضرم النيران فى نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته ورفض المستشفيات علاجها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث فى خبر لها على صفحه التواصل الاجتماعى "تويتر" أن مواطن لبنانى أضرم النيران فى نفسه لعدم توافر المال لديه لمعالجة ابنته المريضة.
وأضاف التقرير الذى بثته القناة، أن المواطن البنانى صب مادة البنزين على جسده ثم أضرم النيران بعد رفض المستشفيات اللبنانية استقبال ابنته لتلقى العلاج.
تم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بحروق بنسبه تعدت 30%.
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