شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عن 2942 وظيفة للجنسين بعدة تخصصات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة توفر 2942 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للمواطنين من الجنسين رجال ونساء.
ودعت الصحة الراغبين بالتقدم على الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد (الأحد) 2019/12/15 ولمدة 15 يوماً، وذلك عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).
وأوضحت وزارة الصحة أن التخصصات هي: تغذية علاجية، تروية قلب، سمعيات، قبالة، أجهزة طبية، تصوير طيقي، صحة فم وأسنان، مختبر، إسعاف وطوارئ، تعقيم، صحة عامة، مساعد طبيب أسنان، أشعة، تغذية علاجية، علاج تنفسي، معالجة نطق، أطراف صناعية، تغذية، علاج جبائر، معلومات صحية (سجلات طبية)، علاج وظيفي (حرفي)، تخطيط قلب/تقنية قلب، علاج نووي، صيدلة، تثقيف صحي، تقنية كلى، عمليات، تأهيل حرفي، تخدير، جودة صحية، فيزياء طبية.
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