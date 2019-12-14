شكرا لقرائتكم خبر عن عُثر عليه مقتولاً بالقاهرة.. تشييع جثمان «الحارثي» من المسجد الحرام ودفنه بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام صلاة الميت على جثمان المواطن راجح الحارثي، الذي عثر عليه مقـتولاً في شقة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وكانت جموع غفيرة قد أدت صلاة الجنازة على جثمان الحارثي بعد صلاة فجر اليوم، حيث تم دفنه بإحدى مقابر مكة المكرّمة، وذلك بعد وصول جثمانه عبر مطار جدة مساء أمس السبت.

يذكر أن المواطن راجح الحارثي كان في مصر لإجراء عملية زراعة أسنان، حيث اقتحم شخصان شقته واعتديا عليه بتسديد عدة طعنات له فارق على إثرها الحياة.

وأفادت سفارة المملكة في القاھرة أمس (الجمعة) بأن سلطات الأمن المصرية ألقت القبض على الشخصین المتورطین في الجريمة.