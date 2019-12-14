شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للرسائل المشبوهة.. مزايا جديدة تطلقها «جوجل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة غوغل ميزتين جديدتين لتطبيق الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد، لمساعدة المستخدمين على التخلص من الإزعاج، والتحقق من أن مرسلي الرسائل أشخاص حقيقيون.

وفي حال اكتشف تطبيق الرسائل رسالة مزعجة مشبوهة، فإنه سيعرض تحذيراً يمكن للمستخدم من خلال تأكيد أنها مزعجة أم لا. وستكون هذه الميزة مفعلة تلقائياً، وسوف يحصل المستخدمون على إشعار عند توفرها، بحسب موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

كما سيكون بإمكان المستخدمين الإبلاغ عن الرسائل المزعجة في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية حظر المحادثات إن لم تتوقف تلك الرسائل المزعجة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

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وفي حال توفرت ميزة كشف الرسائل المزعجة لدى المستخدم، فإن غوغل سوف تُخزن مؤقتًا أرقام الهاتف التي ترسل رسائل ولكنها ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، وذلك بهدف تسهيل التعرف على المرسلين المزعجين، ولكن الشركة تقول: إن أرقام الهواتف لن ترتبط بأسماء المستخدمين الأفراد.

وإلى جانب الكشف عن الرسائل المزعجة، تعمل غوغل أيضا على إطلاق ميزة (رسائل SMS الموثقة) Verified SMS للرسائل التي يرسلها المستخدم إلى أنشطة تجارية معينة. وعندما يرسل المستخدم رسالة إلى نشاط تجاري موثوق، فإنه سيرى اسم النشاط التجاري، وشعاره، وشارة التحقق في سلسلة الرسائل.

الجدير بالذكر أن ميزة Verified SMS سوف تتوفر تدريجيًا في عدد من الدول، بما في ذلك: البرازيل، وكندا، وفرنسا، والهند، والمكسيك، والفلبين، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وكانت عملاقة التقنية الأميركية قد بدأت إطلاق الميزة الأولى، وهي ميزة اكتشاف الرسائل المزعجة (سبام)، في بعض الدول في شهر يناير الماضي، ولكنها الآن أصبحت متاحة أيضًا في الولايات المتحدة.