أنقرة تستدعي السفير الأمريكي على خلفية اعتراف الكونغرس بـ"إبادة الأرمن"

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة السنوية لرؤساء الحكومات لحلف الناتو، بريطانيا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2019

استدعت أنقرة الجمعة سفير الولايات المتحدة لتعرب عن رفضها استخدام كلمة "إبادة" في وصف ما حدث من مذابح بين تركيا والأرمن عام 1915. وذلك بسبب إقرار الكونغرس الأمريكي نصا "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا". علما أن ثلاثين دولة تعترف بالإبادة الأرمنية.

استدعت تركيا السفير الأمريكي الجمعة غداة اعتراف الكونغرس بـ"الإبادة الأرمنية" في إجراء زاد من غضب تركيا في مرحلة حساسة بالنسبة لمستقبل العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وذكرت الخارجية التركية أنّ نائب وزير الخارجية سيدات أونال قد أبلغ السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد رد فعل أنقرة، بعد أن حذّر مسؤولون أتراك من أن القرار سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول على القرار، تبنى مجلس الشيوخ الخميس بالاجماع نصا "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915.

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الارمنية. وتفيد تقديرات أن بين 1,2 و1,5 مليون أرمني قد قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

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تركيا ترفض مصطلح "إبادة"

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ويدعو نص القانون أيضا إلى "رفض محاولات (...) إشراك الحكومة الأمريكية في إنكار الإبادة الأرمنية".

لكنّ متحدثا باسم السفارة الأمريكية في أنقرة أفاد لوكالة الأنباء الفرنسية بأن تصويت الكونغرس لن يغير من موقف الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يصف ما حدث بالإبادة في تصريحات سابقة العام الجاري.

"أسوأ الفظائع الجماعية"

وكان ترامب وصف في بداية ولايته المجازر ضد الأرمن في 1915 بأنها "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين"، لكنه حرصا على الامتناع عن لفظ كلمة "إبادة".

وخلال لقاء في واشنطن الشهر الماضي، قال ترامب أنه معجب بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان رغم معارضة الكثيرين في الكونغرس للترحيب الحافل الذي حظى به الرئيس التركي.

فرانس24/ أ ف ب