شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية ببغداد: يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية فى العراق، اليوم السبت، ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها والتوقف الفورى عن تقديم المساعدات لدعم أطراف ثالثة فى العراق وفى جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت السفارة، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم، أن واشنطن ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما فى ذلك قوات الأمن العراقية، التى لعبت دوراً محورياً فى استعادة سيادة العراق من داعش.

وحذر البيان قادة إيران، من شن أى هجمات من جانبهم، أو من قِبل وكلائهم مهما كانت هويتهم، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو تضر بمصالحهم، وأنه سوف يتمّ الرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة.

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وأوضح البيان، أن الهجمات التى شنها عملاء من إيران على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد يوجد بها قوات التحالف الدولي، يوم 9 ديسمبر الجاري، أسفرت عن إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان منهم فى حالة خطيرة، وتلا ذلك هجوم صاروخى آخر على المطار فى 11 ديسمبر.

وأعربت السفارة، عن خالص تعازيها لهؤلاء الجنود العراقيين الشجعان، معربة عن أملها فى أن يتعافوا بسرعة وبشكل كامل من جروحهم.