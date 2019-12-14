شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 عام الاستعداد للخمسين فى الإمارات.. محمد بن راشد يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، عن أن العام المقبل 2020 سوف يكون عام الاستعداد للخمسين، قائلا: "تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى.. نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة.. الاستعداد سيكون في 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة في مسيرتنا".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "نريد تطوير.. خططنا.. مشاريعنا.. تفكيرنا.. قبل 50 عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم.. ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاما القادمة للأجيال الجديدة، متابعا: "نريد أن نعمل سوياً في كافة القطاعات.. مواطنين ومقيمين .. لأننا متحدين نستطيع تغيير المعادلات.. نستطيع رفع التوقعات.. أجواء 2020 قبل يوبيلنا الذهبي في 2021.. نريدها كأجواء 1970 عندما كان الآباء المؤسسون وفريق العمل يستعدون لبدء مرحلة وحياة جديدة لهذا الوطن".

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وتابع الشيخ محمد بن راشد: قد شهدت العام 1970 عام تصميم الاتحاد .. وسأكون في 2020 مشرفا على فريق تصميم الخمسين.. ومعي لجنتين واحدة برئاسة الشيخ منصور بن زايد لوضع الخطة التنموية الخمسينية.. وأخرى تضم الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد للإشراف على فعاليات الاحتفالات باليوبيل الذهبي للدولة.. فريقنا واحد .. وروحنا واحدة .. ومستقبلنا واعد بإذن الله".



