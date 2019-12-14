شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش العراقى تتصدى لهجوم داعشى جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت قوات الجيش العراقى، فى الموصل لهجوم من عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى ناحية "القيارة" جنوب الموصل. وقال مصدر فى شرطة نينوى، فى تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، "إن القوات الأمنية تمكنت من قتل داعشى واعتقال آخر بعد محاصرتهم"، موضحة أن قوات الجيش تنتشر على مشارف الناحية لرصد ومنع أى محاولة تسلل لتلك العصابات فى محاور جنوب الموصل.

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