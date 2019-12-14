العراق..عشرات المواطنين يتظاهرون أمام حقل "مجنون" النفطي

العراق/ عمار الحساني/ الخليج 365
تظاهر عشرات المواطنين العراقيين السبت، أمام حقل "مجنون النفطي" جنوبي البلاد، احتجاحًا على تجاهل مطالبهم بتوفير خدمات وفرص عمل.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن المتظاهرين تجمعوا أمام المدخل الرئيس للحقل في محافظة البصرة، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة والبرلمان لمطالبهم.
ورفع المتظاهرون لافتات بالمطالب، ورددوا شعارات تضامنية مع المحتجين في ساحات المدن الأخرى.
وقال الملازم في الجيش محمد خلف، إن عشرات من أهالي شمال البصرة تظاهروا أمام حقل مجنون النفطي، مطالبين بتوفير الخدمات لمناطقهم وإيجاد فرص عمل لأبنائهم في المنشآة النفطية.
وأضاف "خلف" في حديثه للأناضول، أن قوات الأمن فرضت طوقًا حول مداخل الحقل، خوفًا من أي تطورات تحصل من قبل المتظاهرين.
ويعتبر حقل "مجنون" جنوبي العراق، ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة من قبل وزارة النفط العراقية 12.6 مليار برميل.
والبصرة هي ثاني أكبر المحافظات بعد محافظة الأنبار (غرب)، وتقع أقصى جنوب العراق، على الضفة الغربية لـ"شط العرب"، المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات.
وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من نفط البلاد، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم.
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