"نبع السلام".. فحص نظر العشرات في رأس العين السورية

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية اجراء فحص العنظر لـ 79 شخصا في مدينة "رأس العين" السورية.
وأشارت الوزارة في تغريدة على تويتر، السبت، إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية في منطقة عملية "نبع السلام".
وقالت إنه تم اجراء فحوص النظر في رأس العين، عقب معاينات مشابهة في تل أبيض.
وأوضحت أن 79 شخصا خضعوا للمعاينة في رأس العين، وجرى تقديم نظارات لـ 25 شخصا.
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