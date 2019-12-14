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إصابة عاملَين فلسطينيَيْن برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

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رام الله/ لبابة ذوقان / الخليج 365

أصيب عاملان فلسطينيان، برصاص الجيش الإسرائيلي، السبت، قرب البوابة المقامة على جدار الفصل شمالي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان وصل الخليج 365، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عمال فلسطينيين غرب بلدة "نزلة عيسى" في طولكرم.

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وذكر البيان، أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد العمال بالرصاص الحي والآخر بالرصاص المطاطي.

وذكرت الجمعية أن طواقمها الطبية قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى، دون أن تذكر درجة الإصابة.

ويتعرض العمال الفلسطينيون لاعتداءات وإطلاق نار أثناء محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل للوصول لأماكن عملهم، كان آخرها إصابة ستة عمال قرب طولكرم خلال الأيام الماضية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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