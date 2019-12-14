الدوحة/ الخليج 365
التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في قطر.
جاء ذلك على هامش مشاركة تشاووش أوغلو، السبت، في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة"، الذي يستمر يومين بمشاركة أكثر من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.
وتناول تشاووش أوغلو، مع السراج، مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وفي تغريدة حول اللقاء على تويتر، قال تشاووش أوغلو:" سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو يلتقي رئيس الحكومة الليبية في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.