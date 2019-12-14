وزير الدفاع الأميركي: تصرفات تركيا غير موثوقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، في تصريحات أدلى بها في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، الجمعة، أن تركيا تتبع في الوقت الحالي نهجا سياسيا لا يتطابق مع نهج الولايات المتحدة

ورداً على سؤال حول الشراكة مع أنقرة، وإن كانت واشنطن تعتبرها شريكاً موثوقاً، قال إسبر الجمعة إن تصرفات تركيا “ليست تصرفات شريك موثوق” فهي تسير باتجاه مغاير لاتجاه الولايات المتحدة.

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كما أوضح قائلاً: “لقد وضعوا عراقيل أمام التخطيط في إطار الناتو، وتدخلوا في سوريا، الأمر الذي لا أعتبره مفيدا”.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترا منذ شراء أنقرة منظومات “إس-400” الروسية.

كما أثارت العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي، مطلع أكتوبر الماضي، في شمال شرق سوريا، لطرد مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية من الحدود توتراً بين حلفاء أنقرة في الناتو، ومن بينها الولايات المتحدة.