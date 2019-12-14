المؤلفون يواصلون توقيعات إصداراتهم بكتاب جدة

سلمى الشهراني

شهدت منصات التوقيعات بمعرض جدة الدولي للكتاب في عددا من التوقيعات حيث وقعت ميرفت فاروق غزاوي في المنصة رقم : 3 ديوانها الشعري : حين تحكي الأيام ، تقول المؤلفة أن هذا هو ديوانها الرابع وهو من الشعر الحر ، وعن دواوينها السابقة قالت أن ديوانها الأول : هزيمتي فيك انتصار ، من الشعر الحر ، والثاني : ديوان ما قالته العرافة أيضا من الشعر الحر والثالث : على جناح قلب ، وعن مبيعات دواوينها أبانت أنه ممتازة ، وخاصة ديوان : ما قالته العرافة ، وتمنت غزاوي وجود مكتبة متنقلة هويتها سعودية لكتب المؤلفين والمؤلفات .

ووقع صالح السويد في المنصة رقم : 1 رواية : جهالة وهي الرواية الرابع له والإصدار التاسع من إصداراته ، والرواية تحدثت عن فترة من الزمن ما بين عامي 75 إلى 85 عن وضع السعوديين المبتعثين لجمهورية مصر العرب وأبان السويد أن كل رواية من رواياته مستقلة عن الأخرى بدءا برواية غواية ورواية : شظايا شوك ورواية : لا تقفى للحب من أثر ، وأوضح أن رواية جهالة امتداد لرواية٠ غواية وستكون الثالثة رواية رزانة، في حين رواية شظايا شوك عاطفية رومانسية ورواية لا تقفى للحب من أثر تاريخية ، وقال السويد أن انتشار رواياته السابقة ممتاز وطبعت عدة طبعات ، وله كتاب في معرض الكتاب في جناح المؤلف السعودي هو كتاب : أسرارا لم تطرق 23 عاما بين الرياضة والصحافة

وعلى منصة رقم 2 وقع حاتم الكاملي كتابه : التسويق على منصات التواصل الاجتماعي ، والكتاب يعطي تصور كامل لمستقبل التسويق بشكل عام والتسويق الرقمي بشكل خاص من حيث : استخدامه ، بدايته ، الثغرات ، وأبان أن الكتاب متاح في مكتبة جرير وقد أصدر قبل أربعة أشهر ونصح الكاملي المتسوقين عبر التسوق الالكتروني بالتحقق من مصادر التسوق في الانترنت خاصة مع نمو الاختراقات والتحقق من المواقع المعتمدة والتي تحمل تراخيص من وزارة التجارة

وعلى منصة رقم 2 أيضا وقع سلمان الراشد كتابه : البريد اليومي

وعلى منصة رقم 1 وقع محمد جاسم الياقوت كتابه : الشغف الذهبي ، حيث يدور الكتاب حول السعادة المهنية حيث يحاول المؤلف إسعاد الإنسان في عمله ليكون أكثر إنتاجا من خلال عمله ويصبح يحبه ويبدأ يفكر بمسؤولية كيف يذهب للعمل الأفضل ، والكتاب حلول سريعة كما يوضح الياقوت من دراسات وأفكار وأدوات علمية لكل من يبحث عن السعادة المهنية حيث يهدف الكتاب إلى أن يحقق الانسان سعادته من خلال عمله

وعلى منصة 2 وقع عماد الحويان وقع كتابه : الجودة أداء حكومي مميز لرؤية وطنية محققة ، يقول المؤلف أن الكتاب عبارة عن دليل عملي للتطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة القياسية الدولية iso 9001 2015 ، يحتوي على نظام جودة متكامل على إجراءات العمل على أوصاف وظيفية ، الهدف منه تمكين القطاعات الحكومية والخاصة إلى تحقيق برامج وأهداف رؤية المملكة 2030

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