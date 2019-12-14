أدبي جدة يشارك بأكثر من ٣٥٠ عنوانا بمعرض جدة للكتاب

سلمى الشهراني

يشارك النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة, بأكثر من ٣٥٠ إصدار منوع في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة وتمثل الإصدارات التي تضم دواوين شعر, وقصصاً , وروايات , ودراسات أدبية, وكتباً نقدية, وفكرية, ودوريات النادي من عبقر, وجذور, والراوي, واكثر من ٣٠ إصداراً جديداً , بالإضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.

وأكد رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي, حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي, وفي الإبداع شعراً, ونثراً وكتب أخرى متخصصة في النقد, إلى جانب إشراك المبادرات النوعية في دعم الكتاب. وأضاف السلمي ضمن مبادرات النادي المتعلقة بنشر الكتاب أقام النادي ركن الجناح المخفض للبعض كتب النادي.

الجدير بالذكر أن نادي جدة يعد النادي الأقدم في المملكة، وتتجاوز مطبوعاته أكثر من 500 بين كتاب ومجلة، ولديه خمس مجلات مشهورة ومنتشرة على مستوى العالم وهي علامات في النقد ونوافذ في الترجمة… وعبقر في الشعر والراوي في السرد.