“تعليم جدة” يجذب زوار معرض جدة للكتاب بمنصته الثقافية وانجازاته التربوية

سلمى الشهراني

جذب الإدارة العامة لتعليم جدة زوار معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة بالمنصة الثقافية التي تبرز منجزات ومخرجات التعليم والشاملة لفعاليات ثقافية وإعلامية واللقاء بالمسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والتعليمي ، والتعريف بتعليم جدة ومشروعاته وماحققه منسوبوه ومنسوباته من إنجازات تربوية وتعليمية وعلمية .

واشتملت مشاركة الإدارة على عروض مسرحية تربوية هادفة وندوات تثقيفية منوعة وأمسيات شعرية تقدم على مسرح المعرض ، كما عزز جناح تعليم جدة المشاركات التفاعلية مع الجمهور ومن أهمها ركن “جدة تقرأ” وأركان أخرى تهتم بالقراءة والمعرفة والعلوم ، وركن تفاعلي آخر بقسم النساء يُعنى بالمرأة والطفل يدعم وينمي ملكة القراءة لدى الأطفال وفق الأساليب التربوية والتعليمية الجاذبة كما يقدم الجناح التفاعلي للمرأة الاستشارات اللازمة نحو اختيار الكتب المناسبة لاهتماماتها ولمختلف الأعمار .

من جانبه رفع المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد بن بركي المسعودي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب على اتاحة الفرصة لتعليم جدة للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الهام واكمال الإدارة لكافة التجهيزات والبرامج لاستقبال زوار المعرض من مختلف الأعمار .

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وقال : حينما تحضر الثقافة يجب أن يكون التعليم متواجداً بالجديد والمفيد ولذلك شاركت إدارة تعليم جدة بجناح متنوع الفعاليات والأنشطة للرجل والمرأة والطفل على حد سواء ولإعطاء الزائر نبذة شاملة وتعريفية عن تعليم جدة .

بدوره أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة مدير إدارة الإعلام التربوي حمود الصقيران ، أن مشاركة الإدارة العامة للتعليم بجدة في المعرض كانت مستمرة طيلة الأعوام الماضية فيما يحرص القائمون عليها أن تتنوع وتتطور في كل نسخة للكرنفال والتظاهرة الثقافية الأضخم في المنطقة والتي يترقبها الجميع كل عام .

وأضاف أن مشاركة تعليم جدة في النسخة الحالية للمعرض حرصت اللجنة المشرفة عليها وبمتابعة من مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أن تكون متنوعة ومختلفة وملبية لاهتمامات وتطلعات الزوار .