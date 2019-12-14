تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

صحيفة الخليج الالكترونية يقام اليوم السبت، عديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بمنافسات الموسم الجاري 2019 – 2020. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة : الهلال Vs الترجى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1 مونتيرى Vs السد 7:30 على قناة beIN SPORT HD 1 مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة : ليفربول Vs واتفورد 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2 تشيلسى Vs بورنموث 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2 ليستر سيتى Vs نورويتش سيتى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7 بيرنلى Vs نيوكاسل يونايتد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 9 شيفيلد يونايتد Vs أشتون فيلا 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8 ساوثهامبتون Vs وست هام يونايتد 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2 مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة : غرناطة Vs ليفانتى 2:00 على قناة 3 beIN SPORT HD ريال سوسيداد Vs برشلونة 5:00 على قناة 3 beIN SPORT HD أتلتيك بلباو Vs إيبار 7:30 على قناة 3 beIN SPORT HD أتلتيكو مدريد Vs أوساسونا 10:00 على قناة 3 beIN SPORT HD مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة : بريشيا Vs ليتشى 4:00 على قناة 4 beIN SPORT HD Advertisements نابولى Vs بارما 7:00 على قناة 4 beIN SPORT HD جنوى Vs سامبدوريا 9:45 على قناة 4 beIN SPORT HD مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة : هيرتا برلين Vs فرايبورج 4:30 كولن Vs باير ليفركوزن 4:30 بايرن ميونخ Vs فيردر بريمن 4:30 على قناة 5 beIN SPORT HD ماينز Vs بوروسيا دورتموند 4:30 على قناة 10 beIN SPORT HD بادربورن Vs يونيون برلين 4:30 فورتونا دوسلدورف Vs لايبزيج 7:30 على قناة 5 beIN SPORT HD مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة : ميتز Vs مارسيليا 6:30 على قناة 6 beIN SPORT HD تولوز Vs ستاد ريمس 9:00 على قناة 9 beIN SPORT HD ستاد بريست Vs نيس 9:00 على قناة 7 beIN SPORT HD أميان Vs ديجون 9:00 على قناة 10 beIN SPORT HD أنجيه Vs موناكو على قناة 6 beIN SPORT HD نيم أولمبيك Vs نانت 9:00 على قناة 8 beIN SPORT HD مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة : ضمك Vs الفيحاء 2:35 على قناة KSA SPORT الاتحاد Vs الفيصلى 6:45 على قناة KSA SPORT

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