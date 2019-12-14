شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.. الحرارة تسجل 5 درجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية والتي تصحبها رياح شديدة نشطة على طول مناطق الشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة وأجزاء من نجران والقصيم. كما بينت التقارير أيضا وجود بعض الضباب خلال الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من النهار، وقد وصلت درجة الحرارة العظمى تقريبا 33 وكانت الصغرى في سكاكا تقريبا 5، وذلك وفق ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت في المملكة.

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