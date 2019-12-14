آلاف الديدان البحرية تنتشر على أحد الشواطئ في كاليفورنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت الآلاف من الديدان البحرية هذا الأسبوع على شاطئ في كاليفورنيا بعد هبوب عاصفة شتوية قوية.

وغطت هذه الكائنات البحرية المعروفة باسم ديدان «فات إنكيبر» لحجمها الكبير شاطئ دريكس الواقع على مسافة حوالي 80 كيلومتراً شمال سان فرانسيسكو.

ورغم مظهرها اللافت، فإن هذه الديدان التي يصل طولها إلى حوالي 25 سنتيمتراً ماهرة في حفر الجحور على الشواطئ والمستنقعات إذ تستخدم الأنفاق للحصول على الغذاء.

وهذه الديدان الموجودة فقط في ولاية كاليفورنيا، تعتبر طعاماً شهياً في كوريا الجنوبية.

وقال عالم الأحياء إيفان بار في مقال ورد على موقع «باي نيتشر» هذا الأسبوع إن متحجرات لهذه الكائنات البحرية تشير إلى أنها تعود إلى 300 مليون سنة على الأقل.

وأضاف «هي تعتبر فريسة لثعالب المياه والأسماك والنوارس والبشر».

وقد ظهرت الديدان بسبب «العواصف القوية... التي يمكنها أن تحاصر ما يسمى البحر الوحلي، أي المنطقة الساحلية التي تغطيها المياه خلال المد وتظهر خلال الجزر، فتحطم الرواسب وتترك محتوياتها منثورة على الشاطئ».

وتمت تسمية الشاطئ على اسم فرانسيس دريك الذي يعتقد أنه هبط في هذا المكان عام 1579 خلال رحلته الدائرية حول العالم.